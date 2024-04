Spielt Taylor Swifts "Fortnight"-Video auf Joe-Trennung an?

Taylor Swift (34) ist dafür bekannt, ihren Fans immer wieder Rätsel aufzugeben. Das gilt auch für ihre neue Single "Fortnight" mit Post Malone (28). Fans vermuten, dass die Sängerin im dazugehörigen Musikvideo auf YouTube in einer Szene auf ihre Trennung von Joe Alwyn (33) anspielt. In Minute 1:44 ist eine Nahaufnahme zu sehen, bei der Taylor auf einer Schreibmaschine tippt. Dabei fällt auf, dass eine bestimmte Taste fehlt – und zwar die Ziffer eins.

Taylors Verbindung zur Zahl eins geht auf das Jahr 2020 zurück. Zu diesem Zeitpunkt erschien ihr Album "Folklore", das mit dem Track "The 1" beginnt. In dem Song singt die 34-Jährige über das Leben nach einer gescheiterten Liebe. Im Refrain singt die Blondine unter anderem: "Doch es hätte Spaß gemacht, wenn du der Eine gewesen wärst." Damit aber noch nicht genug: Die Blondine tauschte den Fan-Favoriten "Invisible String" mit "The 1" für die Setlist ihrer Eras Tour im März 2023 aus – kurz nachdem die Trennung von Joe bekannt gemacht wurde.

Taylor und Joe gingen sechs Jahre gemeinsam durchs Leben – während ihrer Beziehung sollen sich die "Blank Space"-Interpretin und der Schauspieler sogar still und heimlich verlobt haben. Im April 2023 folgte dann allerdings die überraschende Nachricht: Die beiden haben sich getrennt. Nach dem Liebes-Aus sorgte die Blondine vor allem mit ihrem Datingleben für Schlagzeilen. Joe zog sich hingegen immer mehr zurück.

Anzeige Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Taylor hier wirklich auf ihre Trennung von Joe anspielt? Ja, denkbar wäre das schon. Nein, das passt irgendwie nicht zusammen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de