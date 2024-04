So reagiert Joe Alwyn auf die neuen Songs von Taylor Swift

Hier möchte wohl jemand seine Ruhe haben. Taylor Swift (34) sorgt mit der Veröffentlichung ihres Albums "The Tortured Poets Department" für Furore bei den Swifties. Die sind fleißig am Auswerten: Welche Songs könnten die langjährige Beziehung zu Joe Alwyn (33) behandeln? Die Sängerin und der Schauspieler waren rund sechs Jahre lang ein Paar. Dem Ex-Freund der Musikerin scheint das zu viel zu sein, denn er schaltet seine Kommentarfunktion auf Instagram kurzerhand ab. Fans der Popikone können ihre Meinung zu dem "The Favourite"-Darsteller damit nicht mehr auf seinem Profil abladen – auf der Plattform X aber sehr wohl.

"Ihr wollt, dass ich Joe Alwyn weiterhin frei atmen lasse, nachdem ich die Lyrics zu 'So Long London' gehört habe? Würdet ihr einen Mann noch Luft holen lassen, der eure Mutter verletzt hat?", lässt ein User seiner Wut freien Lauf. "Ich habe mir 'So Long London' angehört und habe eine Frage an Joe Alwyn: 'Was hast du mit unserem Mädchen Taylor gemacht?'", ergänzt ein weiterer. Die Swifties ordnen dem gebürtigen Briten eindeutig den Track "So Long London" zu – und damit schießt der Filmstar sich wohl besonders auf die Abschussliste. Joe ist nicht der einzige Mann im Visier der Fans – die munkeln nämlich, ob auf dem Album bereits Song über Taylors aktuellen Freund Travis Kelce (34) zu finden sind.

Im Netz ordneten Internetnutzer den Song "The Alchemy" dem Footballspieler zu. Der Song handelt von der unleugbaren Anziehung eines Paares zueinander. Doch wie kommen Fans auf den Sportler? "Die Anspielungen auf American Football... Willkommen zu deinem ersten Song, Travis", meint ein User. Ein weiterer bestätigt: "Oh, 'The Alchemy' ist ja mal so was von über Travis." Taylor selbst schweigt bislang über die Zuordnung der Lieder.

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

