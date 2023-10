Walentina Doroninas harte Follower-Forderung: Can stimmt zu!

Er hat nichts gegen diese Bedingungen! Bei Das Sommerhaus der Stars werden nicht nur krasse Challenges absolviert, sondern auch interessante Gespräche geführt. So polarisierte Walentina Doronina (23) mit der Aussage, dass ihr Partner Can Kaplan nicht von ihren Followern profitieren solle. Im Falle einer Trennung soll er seine Netz-Profile löschen. Die Mitstreiter waren entsetzt – Can findet Walentinas Forderung aber vollkommen legitim!

Im Interview mit Promiflash stellt er klar: "Wenn wir nicht zusammen wären, würde ich von alleine Instagram nicht machen wollen, löschen und nie wieder ins TV gehen. Aber alle gehen natürlich wieder auf Walentina." Can findet die Branche sowieso "ekelhaft" und würde sich von alleine aus dem Business rausziehen: "Ich denke, viele würden gerne so einen Partner an seiner Seite haben und deswegen gibt es negative Kritik. Ich habe mein eigenes Unternehmen und das ist der Hauptfokus für mich."

Auch Walentina versteht die Reaktion ihrer TV-Gegner nicht: "Alle reden von Toleranz und sonst was. Aber wieso akzeptieren sie dann eine Meinung nicht, die sie vielleicht nicht teilen und hacken so darauf rum?" Can sei einfach anders als die anderen: "Er ist nicht so followergeil und macht das nur, um mich zu unterstützen." Dabei soll auch eine essenzielle Szene nicht gezeigt worden sein. "Das Gespräch hat angefangen mit 'Wenn Can mir fremd gehen sollte', aber das haben sie natürlich nicht reingeschnitten", erklärt die 23-Jährige.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de