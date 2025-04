Nach "Ex on the Beach": Hat Alessa noch Kontakt zu Paddy?

In der vergangenen Staffel von Ex on the Beach ging es zwischen Alessandra Wichert (28) und ihrem Reality-TV-Kollegen Paddy heiß her. Die zwei kuschelten und knutschten miteinander – auch nach der Show hielten die zwei den Kontakt aufrecht. Nun, einige Monate später, möchte ein wissbegieriger Follower wissen, ob sie noch immer in Kontakt stehen. Doch tatsächlich eher weniger, wie Alessa in ihrer Instagram-Story verrät. "Nein, wir haben keinen großen/täglichen Kontakt mehr", erklärt sie, fügt jedoch hinzu: "Wir haben vor Kurzem noch mal geschrieben, sagen uns 'Hallo', wenn wir uns sehen und sind auch nicht im Bösen."

Kurz nach ihrer gemeinsamen "Ex on the Beach"-Teilnahme wirkte es so, als seien Alessa und Paddy ein Paar – in der Wiedersehensfolge beispielsweise hielten sie hin und wieder Händchen und unterstützten einander in Auseinandersetzungen mit ihren Mitstreitern. Zudem erklärte Alessa: "Wir haben seit 'Ex on the Beach' täglich Kontakt. Wir haben wie alle anderen Personen unsere Höhen und Tiefen gehabt. [...] Wir hatten unsere Schwierigkeiten, es war auf jeden Fall nicht einfach, aber wir haben trotzdem immer wieder zu uns zurückgefunden." Ob sie in einer festen Beziehung waren, wollten sie allerdings nicht verraten. "Wir möchten es für uns privat halten. [...] Weil es für uns so am besten funktioniert", betonte die frühere Love Island-Teilnehmerin.

Wie Alessandra jedoch im weiteren Verlauf ihrer Instagram-Fragerunde verrät, sei sie aktuell Single. Allerdings lerne sie auch aktuell jemanden kennen. Weitere Details wird die Blondine aber vorerst wohl nicht teilen. Denn wie sie zu verstehen gibt, habe sie sich in der Vergangenheit nur zu ihren Beziehungen geäußert, wenn diese Thema eines Reality-TV-Formats waren. Es scheint so, als würde sie ihr Liebesleben fortan privat genießen wollen.

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, März 2025

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

