Hat Alessandra Wichert aktuell einen Mann in ihrem Leben?

Alessandra Wichert (28) suchte bisher bei Love Island und Ex on the Beach nach dem richtigen Partner. Dort sollte es mit der Liebe nicht klappen – aber vielleicht in der realen Welt? In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ein kleines Liebes-Update mit ihren Fans und offenbart auf Nachfrage eines Followers, ob sie einige Monate nach ihrem letzten TV-Auftritt ihr Glück gefunden hat. "Nein, ich bin nicht vergeben. Lerne aber aktuell jemanden kennen", verrät sie.

Zuletzt schien die 28-Jährige eigentlich mit Patrick "Paddy" Nagler anzubandeln: Die beiden lernten sich bei "Ex on the Beach" kennen, wo es ordentlich zwischen ihnen knisterte. Aus Alessandra und dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten wurde allerdings nichts – und wie sie ebenfalls im Netz preisgibt, haben sie mittlerweile auch so gut wie keinen Kontakt mehr. "Wir haben vor Kurzem noch mal geschrieben, sagen uns 'Hallo', wenn wir uns sehen und sind auch nicht im Bösen", erklärt sie.

Im September vergangenen Jahres sah das allerdings noch etwas anders aus. Im "Ex on the Beach Nachspiel" auf YouTube verrieten die Fame Fighting-Bekanntheit und Paddy, wie es nach der Sendung weiterging – und zu diesem Zeitpunkt schienen alle Zeichen auf Romanze zu stehen. "Wir haben seit 'Ex on the Beach' täglich Kontakt. Wir haben wie alle anderen Personen unsere Höhen und Tiefen gehabt. [...] Wir hatten unsere Schwierigkeiten, es war auf jeden Fall nicht einfach, aber wir haben trotzdem immer wieder zu uns zurückgefunden", enthüllte Alessandra.

RTL Paddy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert im April 2025

