Paddy ist weg: Hat "Ex on the Beach"-Alessa neuen Fokus?

Eigentlich hatte Alessa (27) in den vergangenen Folgen von Ex on the Beach Gefallen an Paddy gefunden – doch als es gerade richtig Fahrt zwischen ihnen aufzunehmen schien, hieß es Abschied nehmen. Der einstige Are You The One?-Kandidat musste die Insel der Verflossenen verlassen. Bei Alessa kullerten daraufhin die Tränen. Sonderlich lange schien sie jedoch nicht am Rauswurf ihres Flirts zu knabbern: Beim Einzug des neuen Kandidaten Uzoma wirkt es so, als hätte sie ihren Fokus bereits verlagert. Als der 20-Jährige die Blondine fragt, ob sie denn noch an Paddy hänge und Liebeskummer habe, entgegnet sie nur gefühlskalt: "Nein, es geht."

Doch obwohl Alessa und der Neuzugang nicht voneinander abgeneigt zu sein scheinen, kann sie sich nicht vollends auf den Hottie einlassen. Unter Tränen gibt die Blondine zu: "Irgendwie, immer, wenn ich mit ihm [Ozuma] rede, würde ich mir wünschen, dass Paddy da wäre. [...] Ich glaube halt, dass Paddy mir schon was bedeutet, weil sonst würde es mich nicht so mitnehmen."

Das Terror-Tablet hatte jedoch andere Pläne für die Blondine. Sie und ihre Love Island-Erzfeindin Jeanine (28) mussten sich einigen, wer die Villa verlassen soll: Paddy oder Fabi (26)? Dass die beiden Streithähne nicht auf einen Nenner kommen werden, war dabei eigentlich schon vorprogrammiert. Dann hieß es: Wenn zwei sich streiten, freut sich das Terror-Tablet. Keine von beiden sollten ihren Willen bekommen und folglich mussten beide Männer die Villa verlassen. Zumindest Jeanine schien mit dieser Entscheidung zufrieden zu sein. Voller Schadenfreude verkündete die 28-Jährige: "Sie hat ihren Willen nicht bekommen und das reicht mir schon als Befriedigung."

RTL Uzoma, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Jeanine, "Ex on the Beach"-Kandidatin

