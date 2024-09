Nach "Ex on the Beach": Sind Alessa und Paddy nun ein Paar?

Während ihrer Zeit bei Ex on the Beach haben Paddy und Alessa (27) heftig miteinander angebandelt. Obwohl Paddy die Villa verlassen musste und die Blondine versuchte, sich mit anderen Männern abzulenken, konnte sie den charismatischen Hottie nicht vergessen. Im "Ex on the Beach Nachspiel" auf YouTube stellten sie sich dann der Frage, wie es nach der Sendung für sie weiterging. Die einstige Love Island-Teilnehmerin enthüllte: "Wir haben seit 'Ex on the Beach' täglich Kontakt. Wir haben wie alle anderen Personen unsere Höhen und Tiefen gehabt. [...] Wir hatten unsere Schwierigkeiten, es war auf jeden Fall nicht einfach, aber wir haben trotzdem immer wieder zu uns zurückgefunden."

Konkrete Details über ihren Beziehungsstatus behielten die beiden allerdings für sich. "Wir möchten es für uns privat halten. [...] Weil es für uns so am besten funktioniert", erklärte Alessa auf die Frage hin, ob die beiden nun offiziell zusammen sind. Während der gesamten Aussprache war jedoch ihre Verbundenheit deutlich zu spüren: Paddy und Alessa hielten immer wieder Händchen und unterstützten einander bei Unstimmigkeiten mit den anderen Kandidaten.

Im Zuge dieses Wiedersehens wurde eine weitere überraschende Lovestory enthüllt: Edda, die ursprünglich mit Christian die Show verließ, fand mittlerweile in einem anderen Kandidaten ihr Glück. Micha, der Edda nach seinem Rauswurf kontaktierte, erinnerte sich daran, wie die Liebesgeschichte zwischen ihnen Fahrt aufnahm: "Ich hab mir gedacht: 'Scheiße, habe ich mir jetzt die Frau meines Lebens durch die Lappen gehen lassen'." Mehrere Treffen waren von da an notwendig, um sich besser kennenzulernen – aber inzwischen sehen sich die beiden nahezu täglich und leben fast schon zusammen. Seit dem 16. April sind die beiden Reality-Sternchen schon offiziell zusammen. "Wir lieben uns und wir sind glücklich", stellte Micha überglücklich klar.

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Realitystar

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

