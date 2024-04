Princess Andre unterstützt kranke Großeltern in Australien

Princess Andre (16) ist aktuell in Australien. Doch da macht die Tochter von Katie Price (45) und Peter Andre (51) keinen Luxusurlaub. Viel eher scheint sie zur Unterstützung ihrer kranken Großeltern dort zu sein. Bei Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem Trip teilhaben. Neben Eindrücken von der Landschaft und der Stadt teilt Princess auch herzerwärmende Bilder mit Oma und Opa. Mit von der Partie ist auch Bruder Junior (18). Peters Mutter Thea soll an vaskulärer Demenz und Parkinson leiden. Aber die Geschwister besuchen in Down Under offenbar nicht nur ihre Großeltern, sondern verbringen auch ein wenig Zeit mit ihrer Tante und ihrem Cousin.

Princess und Junior scheinen echte Familienmenschen zu sein. Immerhin wurden sie gerade erst um ein Geschwisterchen reicher. Denn erst vor wenigen Wochen hatte die Partnerin ihres Vaters, Emily MacDonagh, ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Vor allem der große Bruder Junior ließ es sich nicht nehmen, den Neuzugang im Netz gebührend willkommen zu heißen. Unter dem Post, den Peter zur Geburt teilte, kommentierte der 18-Jährige: "Willkommen im Leben, meine wunderschöne kleine Schwester." Im Interview mit Hello! hatte Junior bereits betont, wie sehr er sich auf seine kleine Schwester freue. Nur eines wolle er auf keinen Fall tun: "Ich werde keine Windeln wechseln!"

Von 2005 bis 2009 war Peter mit Junior und Princess' Mutter Katie liiert. Doch die Beziehung zu dem It-Girl zerbrach. Sein Glück fand der Sänger dann mit seiner Emily und mittlerweile hat das Paar bereits drei gemeinsame Kinder. In Katies Liebesleben ging es in den vergangenen Jahren wesentlich turbulenter zu. Aktuell scheint sie aber mit dem britischen Realitystar JJ Slater glücklich zu sein. Der Kontakt zu ihren Kindern soll eigentlich stabil sein, nur Sohnemann Junior soll seine Mutter eher selten gesehen haben. Im März dieses Jahres konnte die 45-Jährige aber eine glückliche Reunion mit ihrem Spross feiern.

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre und ihre Oma Thea

Instagram / peterandre Peter Andre mit seinen Kindern Princess und Junior, Februar 2023

