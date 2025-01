Händchenhaltend: Junior Andre und Jasmine verzaubern London

Junior Savva Andre (19) gönnte sich am Dienstagabend eine glamouröse Auszeit mit seiner Freundin Jasmine Orr. Das Paar wurde bei der Launch-Party der neuen Staffel von Geordie Shore in London gesichtet – und das in bester Gesellschaft, denn auch Juniors Mutter Katie Price (46) war vor Ort. Dabei posierten er und seine Jasmine Hand in Hand für die Kameras. Der Sänger setzte auf einen entspannten Look mit cremefarbener Jacke, ausgewaschenen Jeans und einem schlichten weißen T-Shirt. Die Influencerin hingegen zog in einem figurbetonten schwarzen Catsuit und extravaganten kniehohen Stiefeln mit Reißverschluss alle Blicke auf sich.

Auch Katie weiß bekanntlich, wie man auffällt, und präsentierte sich an der Seite ihres Freundes JJ Slater in einem frechen Party-Outfit: In knappen schwarzen Pailletten-Hotpants und dem passenden bauchfreien Glitzeroberteil zeigte sie jede Menge Haut. Die fünffache Mutter kombinierte ihren Look mit sportlichen High Heels und setzte mit einer knallorangefarbenen Handtasche einen farblichen Akzent. Besonders gut gelaunt zeigte sich Katie mit ihrer engen Freundin Kerry Katona (44), die sie bei ihrer Ankunft herzlich begrüßte.

Dass Katie und Kerry gemeinsam durch dick und dünn gehen, zeigt sich nicht nur bei Events, sondern vor allem hinter den Kulissen. Kerry hat angekündigt, sich noch in diesem Monat ihre untere Gesichtshälfte straffen zu lassen. In ihrer Kolumne im Magazin New! gab die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin jedoch zu, dass sie dem Eingriff mit gemischten Gefühlen entgegensieht: "Ich freue mich darauf, aber ich bin auch ziemlich nervös." Zum Glück kann die Musikerin auf Katie zählen, die ihr nicht nur vor der OP beistehen, sondern auch während der Genesung an ihrer Seite sein wird. "Katie hat so viel Erfahrung und kann mir die Angst nehmen", betonte die 44-Jährige dankbar.

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

Getty Images Kerry Katona, 2024

