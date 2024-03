Wiedervereinigung: Katie Price trifft ihren Sohn Junior!

Nachdem Katie Price (45) erst kürzlich verraten hatte, dass sie ihren Sohn Junior Savva Andre (18) seit Ewigkeiten nicht mehr zu Gesicht bekommen habe, feiert die Britin nun zusammen mit ihrem Sohnemann Muttertag! "Muttertag mit meinen Babys", kommentiert die TV-Persönlichkeit den entzückenden Instagram-Beitrag, der sie im Kreise ihrer Kinder zeigt. Die Familie posiert bei einem Restaurantbesuch lächelnd für die Kamera – mit von der Partie ist dieses Mal auch Junior, der es sich scheinbar nicht nehmen ließ, den Muttertag mit Mama Katie zu verbringen. In England wird Muttertag immer am vierten Sonntag der Fastenzeit vor Ostern gefeiert.

Erst kürzlich verriet Katie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" von dem augenscheinlich schlechten Verhältnis zu dem 18-Jährigen. "Ich habe Junior seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt!", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Er sagte, dass er kein Auto habe." Der Teenager lebt bei seinem Vater Peter Andre (51). Die genauen Hintergründe, wieso sich Mutter und Sohn kaum zu Gesicht bekommen, sind unklar. Doch in der Vergangenheit hatte Katie bereits preisgegeben, dass sich ihr Sohn für sie schäme. Die zahlreichen Eskapaden und Schlagzeilen seien ihm peinlich.

Das süße Familienbild entzückt Katies Instagram-Community und die Fans freuen sich mit der Skandalnudel. "Wie schön, wenn man die ganze Familie gleichzeitig an den Tisch bekommt. Katie, du bist ihre Mama und sie werden dich immer lieben", lautet ein Kommentar. "Wunderschöne Familie. Du hast einen fantastischen Job gemacht, Katie", schreibt ein weiterer Follower.

Katie Price im April 2023 in London

Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

