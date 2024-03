Hier verbringen Prinzessin Kate und Prinz William Ostern!

Seit ihrer Bauchoperation im Januar hatte sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor rund einer Woche machte die Ehefrau von Prinz William (41) dann ihre Krebserkrankung publik. Nun steht Ostern vor der Tür – doch auch an diesem besonderen christlichen Feiertag werden die Royal-Fans die Prinzessin nicht zu Gesicht bekommen: Der Prinz und die Prinzessin von Wales brechen mit einer Tradition und werden nicht mit der restlichen königlichen Familie in der St. George's Kapelle in Windsor die Ostermesse besuchen. Laut OK! werden Kate und William den Tag mit ihren Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (5) in Anmer Hall, ihrem Haus in Norfolk, verbringen.

Auch Kates Schwiegervater König Charles III. (75) ist an Krebs erkrankt. Seither sah man den Monarchen ebenfalls nur noch selten – doch an dem Ostergottesdienst wird er nun teilnehmen. Wie ein Insider im Gespräch mit Daily Mail ausplauderte, wird er allerdings "von der königlichen Familie getrennt sitzen, um seine Gesundheit zu schützen". Die Sitzordnung stelle ein "akzeptables" Risiko für Charles dar.

Seit seiner Krebsbehandlung setzt Charles bei vielen öffentlichen Terminen aus – seine Ehefrau Königin Camilla (76) vertritt ihn jedoch regelmäßig. So besuchte sie kürzlich den alljährlichen traditionellen Gründonnerstagsgottesdienst in der Kathedrale von Worcester im Westen Englands. Dort verteilte sie auch Gründonnerstagsmünzen an 75 Frauen und 75 Männer – eine Anzahl, die das Alter des Staatsoberhaupts widerspiegelt.

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

Getty Images Königin Camilla beim Gründonnerstagsgottesdienst

