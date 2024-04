Spencer Matthews und Vogue Williams ziehen aus London weg

Für Spencer Matthews (35) und Vogue Williams (38) gibt es einen Tapetenwechsel. Die beiden TV-Persönlichkeiten lassen ihr Zuhause in London im Wert von rund 6,15 Millionen Euro hinter sich. In dem gemeinsamen Podcast "The Apple & The Tree" verrät das Paar auch, weshalb. "Wir brauchen ein größeres Haus für unsere Familie", sagt Spencer. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, sehen Fans Bilder der Londoner Luxusimmobilie, die zum Verkauf steht. Zu dieser gehören vier Schlafzimmer, eine riesige Terrasse und ein eigenes Kino – trotzdem soll die Wohnfläche vergrößert werden. Doch wo geht es für das Paar und die drei gemeinsamen Kinder hin?

Die fünfköpfige Familie zieht es nicht nur in ein neues Haus, sondern gleich in ein anderes Land. Die Stadt Dublin wird zu ihrem neuen Wohnsitz. Die Zeitung Irish Mail warf bereits einen Blick auf das neue Anwesen – wie das Blatt berichtet, soll das Haus eher abgelegen in der Nähe der Howth Hills sein. Vogue wurde in Dublin geboren und in unmittelbarer Nähe befindet sich jetzt auch ihr neues Zuhause. Das Model nannte die irische Hauptstadt im Podcast "Spencer & Vogue" bereits im vergangenen Jahr als einen ihrer Lieblingsorte. Spencer schien damals noch gar nicht begeistert. "Dublin ist keine Top-Stadt", lautete seine Antwort im Gespräch. Trotzdem lebt die Familie jetzt dort.

Mit ihrem Umzug lenkt das Paar von anderen Schlagzeilen ab. Spencer fiel in den vergangenen Wochen mit seinem Gewichtsverlust auf – und seine Fans reagierten alarmiert. "Jeden Tag schreiben mir Frauen, die ihre Bedenken über mein Aussehen äußern", teilte er in einer Instagram-Story. Anschließend klärte er alles aber auf: Er bereite sich aktuell für einen Ausdauerlauf vor. "Ich trainiere für ein großes Ereignis im nächsten Jahr. Ich möchte eine Menge Geld für einen guten Zweck sammeln", stellte er klar.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

Getty Images Vogue Williams mit ihrem Mann Spencer Matthews

