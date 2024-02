Geben sich Gina-Lisa und Stephie Stark etwa bald das Jawort?

Das Format "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" soll für Gina-Lisa Lohfink (37) der Schlüssel zum Glück sein! Die TV-Persönlichkeit ist auf der Suche nach der großen Liebe, der sie schnellstmöglich in Las Vegas das Jawort geben will. Eine Kandidatin ist die Princess Charming-Bekanntheit Stephie Stark (28), die allerdings noch nichts von den Hochzeitsplänen weiß. Beim zweiten Date enthüllt Gina-Lisa ihren Wunsch nach der ewigen Liebe – doch was sagt Stephie dazu?

Nach einem leidenschaftlichen Kuss rückt die Blondine mit der Sprache raus. Sie wolle in diesem Jahr noch heiraten. "Das willst du nicht wirklich, oder?", reagiert die 28-Jährige geschockt. "Meine ersten Gedanken waren: 'Steh auf und renn!'", beichtet sie daraufhin. Als Gina-Lisa ihr dann auch noch gesteht, dass sie sich in der engeren Auswahl befinde, ist die Brünette wohl völlig durch den Wind – aber nicht komplett abgeneigt.

Vor Stephie lernte die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin in der Realityshow schon zwei weitere potenzielle Partner näher kennen. Nachdem Diogo Sangre (29) zugegeben hatte, dass er für Gina-Lisa keine Gefühle hat, fand sie Interesse an seinem Freund Kevin Platzer alias Flocke.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Reality-TV-Kandidatin

Joyn / Nadine Rupp Diogo Sangre und Flocke bei "Forsthaus Rampensau Germany"

