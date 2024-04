Transparenz: Das verdienen Mitarbeiter von Kronprinz Haakon

Dieses europäische Königshaus hat eine interessante Liste veröffentlicht. Kronprinz Haakon (50) ist der zukünftige König Norwegens – der Sohn von König Harald (87) macht bereits als Thronfolger deutlich, dass ihm Transparenz bei seinen Tätigkeiten wichtig ist. Denn der Palast machte den Jahresabschlussbericht für 2023 öffentlich. Im Zuge dessen wurde auch die Gehaltsliste von Haakons führenden Mitarbeitern bekannt. Dag Olav Heian-Engdal, der Hofchef, kann sich über das höchste Gehalt freuen: Er erhielt einen Jahresbetrag von 1,63 Millionen Norwegischen Kronen, was umgerechnet rund 139.000 Euro sind.

Neben Dag Olav wird auch die Leiterin der Kommunikationsabteilung des Hofes sehr großzügig entlohnt. Guri Varpe erhielt umgerechnet rund 118.000 Euro. Direkt dahinter befindet sich die Chefin des Hofstabs, Tone Rinden Rygh: Bei ihr sind es jährlich rund 119.000 Euro. Der Chef des königlichen Haushalts, Lars Christian Krog, ist mit ca. 119.000 Euro und einem Bonus von 1.288 Euro auch vorne mit dabei. Haakon und sein Team veröffentlichten nicht nur die Jahresgehälter, sondern auch die Beitragszahlungen für die staatliche Rentenkasse.

Haakon und seine Ehefrau Prinzessin Mette-Marit (50) zeigen sich ihrem Volk also sehr offen. Denn in ihrer Doku gab das Ehepaar sehr viele private Einblicke. Der 50-Jährige sprach nämlich über seine Ehe. "Ich glaube, wenn es gut läuft, sind wir ein wirklich gutes Team", wurde er vom dänischen Magazin Billed-Bladet zitiert. Denn schließlich kenne Mette-Marit ihren Gatten ziemlich gut, wie sie erklärte: "[...] Ich weiß, worüber er sich sehr, sehr ärgert und was gut läuft."

Getty Images Kronprinz Haakon in Hamburg, November 2023

Getty Images Mette-Marit und Haakon in Oslo, März 2024

