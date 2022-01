Hoppla, da war sie wohl etwas voreilig! Seit wenigen Minuten flimmert die große Dschungelparty von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! über die TV-Bildschirme. Durch die Sendung führen wie auch bei "Die Stunde danach" Olivia Jones (52) und Angela Finger-Erben (41). Doch gerade Medienprofi Angela passierte bereits in den ersten Minuten ein kleiner Fauxpas: Angie zeigte vor laufenden Kamera ihre Unterhose!

Dieses Missgeschick passierte der 41-Jährigen, nachdem sie nur mal kurz zeigen wollte, dass sie keinen Babybauch hat. Doch in einer unachtsamen Sekunde zeigte sie etwas zu viel Bauch und entblößte ihren nudefarbenen Schlüpfer. Die Twitter-User hat das ganz schön amüsiert. "Ups, Angela Finger-Erben lüftet mehr oder weniger gewollt ihr Kleid. Jetzt glauben auch wirklich alle, dass sie darunter nichts zu verbergen hat", "Angie zieht blank und die Kamera hält drauf. Mein RTL" oder "Frau Finger-Erben zieht blank. Dachte, das wäre Melanie Müller (33) ihr Job", schrieben unter anderem drei Zuschauer.

Doch Angela nahm diesen kleinen Unterwäsche-Blitzer ziemlich gelassen – nur kurz darauf musste sie selbst ziemlich darüber lachen. "Ach, wir Frauen wissen doch, dass nudefarbene Unterwäsche am besten unter weißen Klamotten sind", lachte sie über diesen Fauxpas. Was sagt ihr zu Angies Schlüpper-Gate? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben im Mai 2020

Anzeige

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de