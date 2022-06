Mussten sich die RTL Turmspringen-Stars etwa Mut antrinken? Heute Abend stürzen sich 20 mutige Promis in einer Berliner Schwimmhalle für ein Live-Publikum ins Becken. Unter anderem mit dabei: Twitch-Gigant Knossi (35), Dschungelkönig Filip Pavlovic (27), Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (30) oder auch YouTube-Star Jolina Mennen (29). Am Donnerstag kamen die ersten Teilnehmer zum letzten Training und Fotocall bereits in Berlin zusammen – der Feierabend-Drink eskalierte dann aber etwas!

Jolina startete die feuchtfröhliche Runde am Donnerstagabend mit RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (42) und Ex-Prince Charming Nicolas Puschmann (31). Gegen 18 Uhr begannen sie mit einem Apérol Spritz, wie man der Instagram-Story der 29-Jährigen entnehmen konnte. Gerade mit dem einstigen Krawattenverteiler versteht sich die Influencerin nämlich bestens. Doch die Runde wurde kurz darauf erweitert und noch hochprozentiger. Mit Ex-Handballer Pascal Hens (42), Ninja Warrior-Hottie Moritz Hans (26) und Sportlerin Stefanie Edelmann gab es dann Tequila.

"Mut antrinken", kommentierte die Bloggerin das feuchtfröhliche Gelage in ihrer Story. Später stießen auch noch Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Linda-Caroline Nobat (27), Ur-Rosenverteiler Paul Janke (40) und sein Kollege Dominik sowie Busch-König Filip und Knossi dazu. "Liebe es, wie ich alle TV-Leute abfülle, um morgen eine Chance zu haben", schrieb Jolina amüsiert. Bis in die späten Abendstunden feierten sich die Teilnehmer selbst. Wie sich das auf ihre Sprung-Performance auswirkt, werden die Zuschauer heute Abend live um 20:15 Uhr auf RTL erleben.

