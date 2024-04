"Bauer sucht Frau International"-Heiko zieht fast blank!

Ulrike lernt Liebesanwärter Heiko direkt von seiner besten Seite kennen. Der Bauer sucht Frau International-Teilnehmer, nimmt nach der ersten Nacht auf dem Hof entspannt am Frühstückstisch Platz – und das nur in Unterhose. "Da steht man auf und auf einmal sitzt da ein fremder Mann in Unterhose. Das war schon irgendwo ein bisschen eigenartig", meint Ulrike im Interview. Sie selbst würde sich wohl nicht direkt so freizügig präsentieren. "Ich würde nie auf die Idee kommen, mich halb nackt bei fremden Leuten hinzusetzen. Aber er fand das wohl witzig", führt sie aus. Ändern wolle sie den gelernten Metzger aber nicht, hält sie schmunzelnd fest. Er hat immerhin auch gute Gründe, denn sein Gepäck ist auf dem Flug verloren gegangen.

Fans auf X tauschen sich schnell über den ungewöhnlichen Look aus. "Immerhin hat er Socken an", schreibt ein Nutzer. "Ist heute das große Unterhosen-Special?", fragt sich ein weiterer. Ein User hat versucht, mit folgendem Vorschlag zu helfen: "Sein Gepäck ist immer noch nicht da? Mei o Mei, kauft ihm doch mal ein bisschen was." Bis es so weit ist, leiht ihm glücklicherweise Ulrike ein Shirt und eine Hose.

Doch wie zufrieden ist das Paar selbst mit dem Notfalloutfit? "Da ist noch Luft nach oben. Das T-Shirt in der Hose geht ja mal gar nicht", lautet Ulrikes Fazit. Auch Heiko selbst könnte glücklicher sein. "Der Look Ulrike steht mir ja mal so gar nicht. Aber für heute reicht es erst mal so", meint der Metzger. Immerhin, das Logo auf den Oberteilen ist ein Match: Auf dem von Ulrike prangt ein Esel und auf dem von Heiko ein Wolf. Sehr passend, meint Heiko. "Der einsame Wolf und der störrische Esel", hält er im Interview fest.

RTL Ulrike aus Brasilien, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin

RTL Ulrike von "Bauer sucht Frau International"

