Sängerin Adele kommt für vier Konzerte nach Deutschland!

Fans von Adele (35) aufgepasst! Die Britin zählt schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Frauen in der Musibranche. Mit Songs wie "Hello" oder "Rolling In The Deep" belegte sie wochenlang die obersten Plätze der internationalen Charts. Seit 2022 hat sie sogar eine eigene, beinahe wöchentliche Show-Reihe in Las Vegas, in Europa trat die Grammy-Gewinnerin jedoch schon seit 2016 nicht mehr auf – bis jetzt: Adele wird vier exklusive Konzerte in Deutschland spielen!

Wie offiziell bekannt gegeben wurde, wird die 35-Jährige am 2., 3. sowie 9. und 10. August in München auf der Bühne stehen – und zwar in einer extra für sie designten Open-Air-Arena auf dem Messegelände. Die Veranstalter Marek Lieberberg und Klaus Leutgeb haben zwei Jahre versucht, Adele nach Deutschland zu holen. Erst gestern Abend habe sie zugesagt. "Es war ein schwieriger Weg. Viele Klippen mussten überwunden und jede Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden. Letztlich konnten wir Adele mit der temporären Arena überzeugen", erklärt Marek gegenüber Bild.

Adele selbst ist auch schon voller Vorfreude. "Ich könnte mir keine schönere Art und Weise vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere mit Shows so nahe an meiner Heimat zu beenden", schreibt sie auf Instagram.

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2023

