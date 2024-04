Emma Roberts zeigt ihre ungewöhnliche Sammelleidenschaft

Emma Roberts (33) gewährt ihren Fans private Einblicke. In einem YouTube-Video von Architectural Digest zeigt die Schauspielerin ihr stylisches Haus in Los Angeles. Mit großem Stolz präsentiert sie ihre Puppensammlung. "Ich bin wahnsinnig besessen von ihnen – verliebt in sie. Ich liebe sie alle", schwärmt Emma und fügt hinzu: "Als ich jünger war, fragten die Leute: 'Hast du keine Angst, dass deine Puppen zum Leben erwachen?'" Sie selbst finde die Vorstellung, dass ihre Sammlung zum Leben erweckt werden würde, "aufregend" und sie hoffe "jede Nacht, dass sie kommen", um sie zu wecken.

In dem Video beschreibt die 33-Jährige ihr Zuhause als ein "erwachsenes Puppenhaus" und ergänzt: "Jedes Haus, in dem ich je gelebt habe, fühlt sich ein wenig wie ein Kuriositätenkabinett an". Sie verrät, dass Minimalismus nicht ihre Stärke sei und dass ihr Haus ein Sammelsurium aus verschiedensten Dingen sei, die ihr etwas bedeuten. So befindet sich unter ihrer Einrichtung unter anderem eine Tassensammlung, viele bunte Kissen und Kuscheltiere.

Die Reaktionen auf die Haus-Tour der "American Horror Story"-Darstellerin sind überwiegend positiv: "Meiner Meinung nach ist das das Beste an Emma: Sie schätzt Puppen und versteht, dass sie auch Kunst sind, was die meisten Leute nicht verstehen und trivialisieren", schwärmt ein Fan. "Dieses Haus sieht aus wie direkt aus einem Kinderbuch. So warm und magisch", schreibt ein weiterer Fan und ein anderer ergänzt: "Ich liebe es, dass Emma so ein lustiges Hobby hat und einfach glücklich darüber scheint, dass sie es jemandem zeigen kann."

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Roberts, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Roberts im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Emma eine Puppensammlung hat? Ich finde es cool! Ich finde es nicht so toll. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de