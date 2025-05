Ariel behauptet: Giuliano ist trotz Tochter ausgewandert

Kurz nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem TV-Format Love Fool wurden Ariel und ihr damaliger Partner Giuliano Lorenzo Hediger stolze Eltern einer Tochter. Doch nur wenige Monate nach der Geburt der kleinen Ileyna scheiterte ihre Beziehung – und auch das Co-Parenting scheint ganz und gar nicht zu funktionieren. Wie Ariel in ihrer Instagram-Story andeutet, kümmert sich Giuliano nicht um seine Tochter. Angesprochen auf das Thema verrät die The 50-Teilnehmerin: "Er ist nach Mallorca ausgewandert, ohne mein Wissen. Von daher soll er kommen, wenn er unsere Tochter sehen möchte! [...] Er weiß, wo sie wohnt. Wenn er lieber das Ballermann-Leben lebt, viel Spaß."

Nach der Trennung im Jahr 2024 kümmert sich Ariel allein um die kleine Ileyna, was sie laut eigener Aussage sowohl belastet als auch enttäuscht. "Natürlich hab ich mir das anders vorgestellt, was Unterstützung angeht. Aber ich habe mich damit abgefunden und es ist okay so", erklärt sie. Auch wenn Ariel betont, sich mit der Situation arrangiert zu haben, spricht aus ihren Worten dennoch ein gewisser Frust. Sie scheint sich mehr Engagement von Giuliano zu wünschen, der ihrer Ansicht nach seiner Verantwortung als Vater nicht nachkommt.

Bereits in der Vergangenheit übte Ariel scharfe Kritik an ihrem Ex-Partner. Vor wenigen Monaten hätte sich Giuliano am Wochenende um seine Tochter kümmern sollen. Doch der angehende Rapper sagte kurzfristig ab. Der Grund: Laut Ariel wollte er lieber im Klub feiern gehen. "Wie kann man nur seine eigene Tochter versetzen für Partynächte mit anderen Frauen", zeigte sich Ariel damals fassungslos über das Verhalten ihres Kindsvaters.

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel und ihre Tochter Ileyna

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025

