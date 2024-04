"Love Fool"-Stars Ariel und Giuliano sind Eltern geworden!

Sie sind frischgebackene Eltern! Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger nahmen an der ersten Staffel von Love Fool teil. In der Wiedersehensshow des Formats verkündeten sie die Schwangerschaft. Jetzt teilt das Paar neue, erfreuliche Neuigkeiten: Denn ihr Baby erblickte das Licht der Welt. Das verraten die zwei via Instagram. "Heute ist mein Geburtstag und du hast mir den schönsten Teddybären der Welt geschenkt!", schreibt Ariel zu einem Schnappschuss, der sie und ihren Liebsten mit ihrem Neugeborenen zeigt.

Mitte März verkündeten die beiden, dass sie eine Tochter erwarten. "Mamis kleines Mädchen!", verfasste Ariel nämlich zu einer Aufnahme. Die Fans freuen sich für die jungen Eltern. "Oh mein Gott, wie süß ist sie bitte! Alles, alles erdenklich Gute", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte Ariels Aussehen nach der Geburt: "Können wir mal kurz darüber reden, wie verdammt gut sie aussieht dafür, dass sie scheinbar vor Kurzem entbunden hat? Herzlichen Glückwunsch du Schöne." Welchen Namen ihr Baby trägt, behalten Ariel und Giuliano noch für sich.

Ende Februar sorgte das Paar bei der "Love Fool"-Reunion für eine große Überraschung. Am Ende der letzten Episode waren Ariel und ihr Liebster an der Reihe und verkündeten die süßen Neuigkeiten. "Ich und Ariel, wir bekommen bald ein Baby!", platzte es aus Giuliano heraus. Seitdem hielt Ariel ihre Community mit Updates stets auf dem Laufenden.

TikTok / @ariellovefool Ariel und Giuiliano, TV-Bekanntheiten

RTL "Love Fool"-Kandidaten Giuliano und Ariel

