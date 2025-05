Das bewegte Giuliano Hediger zu seiner Mallorca-Auswanderung

Der ehemalige Love Fool-Kandidat Giuliano Lorenzo Hediger hat öffentlich Stellung zu seiner Entscheidung bezogen, in die spanische Sonne nach Mallorca auszuwandern. Nachdem seine Ex-Partnerin Ariel angedeutet hatte, er vernachlässige ihre gemeinsame Tochter seit dem Umzug, meldet sich Giuliano nun auf Instagram zu Wort. Er erklärt, dass er trotz der Distanz weiterhin bereit sei, jedes zweite Wochenende oder häufiger in die Schweiz zu reisen, um seine Tochter zu sehen. Zudem betont Giuliano, dass der Umzug nach Mallorca keinen großen Unterschied in der Reisezeit zu seiner Tochter ausmache: "Von meiner Haustür bis zur Haustür meiner Tochter dauert es jetzt drei Stunden, vorher waren es zwei."

In dem Statement macht Giuliano jedoch auch persönliche Gründe für seinen Umzug deutlich. So spricht er von übergriffigem Verhalten, das seinen Alltag in der Schweiz belastet habe. "Warum sollte ich irgendwo bleiben, wo ich jeden Tag terrorisiert werde, jeden Tag beleidigt werde, jeden Tag respektlos behandelt werde und wo mir nichts gegönnt wird", betont der angehende Rapper vielsagend. Ob er damit wohl seine Ex-Freundin Ariel meint? Seine Entscheidung, nach Mallorca zu gehen, sei insbesondere durch das Bedürfnis nach einem friedlicheren Umfeld und der Nähe zu seiner dort lebenden Familie motiviert gewesen.

Ariel und Giuliano haben im Jahr 2023 an dem TV-Format "Love Fool" teilgenommen und sind kurz danach Eltern ihrer Tochter Ileyna geworden. Ihr Familienglück hielt jedoch nicht lange, denn nur wenige Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter trennten sich die beiden Reality-TV-Teilnehmer. Laut Ariels Aussage kümmert sie sich nach der Trennung im Jahr 2024 hauptsächlich alleine um ihren Nachwuchs. "Natürlich hab ich mir das anders vorgestellt, was Unterstützung angeht. Aber ich habe mich damit abgefunden und es ist okay so", erklärte sie vor wenigen Tagen enttäuscht auf Instagram.

Instagram / lostbvtterflyy "Love Fool"-Bekanntheit Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Tochter

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel und ihre Tochter Ileyna

