Nach Trennung: "Love Island"-Léon zeigt Body-Transformation

Léon Hettwer hat sich in den vergangenen Monaten optisch total verändert! Im Dezember machten der ehemalige Love Island-Teilnehmer und seine Datingshow-Partnerin Leonie Weiß ihre Trennung öffentlich. Die beiden hatten zu unterschiedliche Zukunftspläne und beschlossen daraufhin, ihrer Beziehung ein Ende zu setzen. Seitdem hat sich der Lüneburger vor allem dem Sport gewidmet – das Resultat kann sich sehen lassen: Léon ist jetzt total muskulös!

Auf Instagram veröffentlichte der Student ein Video, in dem er seinen körperlichen Transformationsprozess zeigt. Am Anfang hatte er noch einen kleinen Bauch, doch davon fehlt inzwischen jede Spur. Am Ende des Clips setzte Léon seinen durchtrainierten Body in Szene: Er hat jetzt nicht nur ein Sixpack, sondern auch breite und definierte Oberarme. "Ein echter Mann zeichnet sich dadurch aus, dass er sich beherrscht, seine Emotionen im Griff hat und unabhängig von seinen Gefühlen angemessen handelt", schrieb er dazu.

Léons Fans sind von seiner optischen Veränderung total begeistert. "Richtiger Adonis", "Maschine, sehr geil" oder "Wow, richtig in Shape gekommen", lauten nur drei der vielen positiven Kommentare unter seinen jüngsten Beiträgen. Andere User betonten wiederum, er sei jetzt genauso heiß wie vorher.

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, "Love Island"-Kandidaten

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer im März 2023

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer im Februar 2023

