"Love Island"-Léon äußert sich erstmals zur Leonie-Trennung

Léon Hettwer bricht sein Schweigen. In der vergangenen Staffel von Love Island lernten der Lüneburger Leonie Weiß kennen und lieben. Die beiden belegten in der Kuppelshow sogar den zweiten Platz. Am Wochenende gab die gebürtige Nordrhein-Westfälin dann aber überraschend bekannt, dass sie sich getrennt haben. Leonie zeigte bereits offen, wie sehr sie unter dem Liebes-Aus leidet. Jetzt äußerte sich auch Léon erstmals zur Trennung.

In einem ausführlichen Statement in seiner Instagram-Story schrieb der Jura-Student, dass er und Leonie Probleme gehabt hätten, wie es sie in jeder Beziehung gebe. "Wenn man dann aber nicht auf einen Nenner kommt oder keine Kompromisse zustande kommen, mit denen beide einverstanden sind, dann wird es schwierig, eine harmonische Partnerschaft zu führen", merkte Léon an. Darüber hätten die beiden nicht länger hinwegsehen können. "Bei uns war es nun mal so, dass wir beide – insbesondere für die nahe Zukunft – unterschiedliche Vorstellungen hatten", erklärte er.

Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, sei nicht leichtfertig getroffen worden. "Das Ganze ist mir nicht leicht gefallen, aber zumindest auf keinen Fall aus dem Affekt entschieden worden. Wir haben beide lange über alles nachgedacht und beobachtet, wie diese Beziehung sich entwickelt", betonte Léon. Schlussendlich habe ihre Liebe aber nicht gereicht, um aneinander festzuhalten.

