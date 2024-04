Veröffentlicht Rihanna etwa einen Song mit ihren Söhnen?

Plant Rihanna (36) etwa ein Feature mit ihren Söhnen RZA und Riot? Bereits seit einiger Zeit arbeitet die Sängerin an einem neuen Album. Im Interview mit Entertainment Tonight spricht sie nun über die Möglichkeit, einen gemeinsamen Song mit ihren beiden Kindern aufzunehmen. "Ich meine, es liegt an ihnen", antwortet die "Love On The Brain"-Interpretin. Aber auch ohne ihre Kinder verspricht die Musikerin ein erstklassiges Album: "Ich habe schon Material, von dem ich glaube, dass ich daraus Hits machen kann."

Das musikalische Talent scheint in der Familie zu liegen. In einem älteren Interview mit Entertainment Tonight erklärte Rihanna bereits, dass ihr Sohn RZA sehr musikaffin ist. "Er ist ein Empath!", untermauerte sie ihre Aussage auch im aktuellen Gespräch. Rihanna könne sich gut vorstellen, dass ihr ältester Sohn ganz nach ihr käme. Optisch soll der Einjährige jedoch nur wenig Ähnlichkeit mit ihr aufweisen. Wie die "Umbrella"-Interpretin erzählt, hat RZA lediglich ihre Stirn geerbt. Sein jüngerer Bruder habe dieses Merkmal hingegen nicht abbekommen.

Die Kinderplanung scheint für Rihanna noch nicht abgeschlossen zu sein. In einem Gespräch äußerte die Unternehmerin, dass sie offen für weitere Kinder sei – und zwar "so viele wie Gott will". Einen großen Wunsch hat die 36-Jährige dabei auch. Gegenüber "E! News" verriet sie, dass sie sich noch eine kleine Tochter wünsche. "Vielleicht beim nächsten Mal. Meine Daumen sind gedrückt!", erklärte sie scherzhaft.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna, Sängerin

