Wegen Kates Foto-Fail? Kein Geburtstagsbild von Prinz Louis

Dieses Jahr brechen Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) mit einer Tradition. Heute feiert Prinz Louis (6) Geburtstag und eigentlich veröffentlichen seine Eltern immer am Abend vorher ein neues Foto des Mini-Royals – an seinem Geburtstag selbst gibt es dann meistens ein weiteres, mit dem sich die Familie für die Glückwünsche bedankt. Doch dieses Jahr ist alles anders: Fans warten bislang vergeblich auf den neuen Schnappschuss des Kleinen. Das könnte an Kates Krebserkrankung liegen, weswegen die Familie vermutlich genug um die Ohren hat. Aber auch der große Shitstorm, der nach der Veröffentlichung des letzten Fotos im Netz eintrudelte, könnte schuld sein.

Kate hatte damals ein Familienfoto hochgeladen, das stark bearbeitet war und einige Fehler aufwies. Zu dem Zeitpunkt war noch ungewiss, was der Prinzessin widerfahren war – sie zog sich lediglich aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem sie am Bauch operiert worden war. Daraufhin hagelte es Kritik für den Photoshop-Fail und viele Fans entwickelten abstruse Theorien, warum das Bild so stark manipuliert war. Wenig später entschuldigte sich die Frau des Thronfolgers dann persönlich dafür und gab daraufhin ihre Krebserkrankung bekannt.

Im vergangenen Jahr wurde Prinz Louis fünf Jahre alt und die Fans durften sich über einen besonders niedlichen Schnappschuss freuen: In einer Schubkarre grinste der Enkel von König Charles III. (75) bis über beide Ohren, während seine Mama ihn schob. "Jemand wird morgen fünf Jahre alt… Einen herzlichen Glückwunsch für Prinz Louis", lautete es damals in der Bildunterschrift des Instagram-Posts.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

MEGA Prinz Louis, April 2023

