Jamie Otis gibt ein ehrliches Body-Update! Die Married at First Sight-Kandidatin und ihr Mann Doug Hehner sind gerade zum zweiten Mal Eltern geworden. Nachdem die gebürtige New Yorkerin in der Vergangenheit mehrere Fehlgeburten erlitten hatte, kam Söhnchen Hayes nun gesund und putzmunter zur Welt. Jetzt, gerade einmal knapp 24 Stunden nach der Geburt, postet Jamie ein Video von ihrem After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 33-Jährige in ihrem Bett auf einem Haufen Kissen liegend. Ihr Shirt hat sie dabei so weit hochgekrempelt, dass der Blick auf ihren Bauch frei wird. Stolz filmt sie ihre Schwangerschaftsrundungen ab, die immer noch deutlich zu sehen sind. "Das ist die Situation. Ich sitze auf einem Turm aus Kissen, weil autsch", kommentierte sie ihren kurzen Clip.

Obwohl Baby Hayes erst wenige Stunden alt ist, ist er bereits der Star von Mamas Social-Media-Profil. Ob beim Kuscheln oder beim Wickeln – Jamie lässt ihre Community immer wieder in ihrer Story an ihrem Babyglück teilhaben. Was sagt ihr zu Jamies After-Baby-Body-Update? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / jamienotis Jamie Otis, einen Tag nach der Geburt ihres zweiten Kindes

Anzeige

Instagram / babyboyhehner Jamie Otis, Doug Hehner und ihre Tochter Henley, April 2020

Anzeige

Instagram / babyboyhehner Jamie Otis im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de