O.J. Simpsons Tochter erstmals seit sechs Jahren gesichtet

Es ist ein ungewohntes Bild. O.J. Simpson (✝76) ist am 10. April gestorben, eine Woche später wurde der ehemalige Footballspieler eingeäschert. Für seine Familie, die sich von der Öffentlichkeit fernhält, muss der Verlust besonders schmerzhaft gewesen sein. Neue Aufnahmen zeigen seine Tochter, Sydney Simpson, beim Verlassen ihrer Wohnung in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida. Über die Immobilienmaklerin ist kaum etwas bekannt – Sydney soll zuletzt vor sechs Jahren gesichtet worden sein. Laut mehreren Berichten lebt sie total zurückgezogen.

Sydney ist das erste Kind von O.J. und seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35). Es ist ebenfalls nicht klar, welches Verhältnis die 38-Jährige zu ihrem Vater hatte, doch es scheint, als hätten sich die zwei nicht sonderlich nahegestanden. Denn O.J.s Anwalt Malcolm LaVergne verriet gegenüber Daily Mail, dass in den letzten Stunden seines Mandanten nur ein "enges Familienmitglied" anwesend war, dessen Identität er nicht enthüllen wollte. Zudem erklärte Malcolm, dass Sydney bei der Einäscherung ihres Vaters "nicht da" gewesen sei.

Sydney musste als Achtjährige die Ermordung ihrer Mutter Nicole verkraften. Im Juni 1994 wurde sie mit ihrem Bekannten Ronald Goldman in ihrem Haus ermordet. O.J. wurde noch im selben Jahr des Mordes an Nicole und Ronald angeklagt. 1995 wurde der einstige NFL-Profi in einem Zivilprozess freigesprochen. O.J. wurde zu einer hohen Schadensersatzsumme verurteilt, doch er konnte den umgerechneten Betrag von etwa 31,3 Millionen Euro nicht zahlen.

Sydney Simpson in der Nähe ihrer Wohnung in Florida, April 2024

Nicole Brown, verstorbene Frau von O.J. Simpson

