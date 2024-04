Als O.J. Simpson starb: Seine vier Kinder waren bei ihm!

Gestern wurde bekannt, dass O.J. Simpson (✝76) an Prostatakrebs gestorben ist. Die letzten Wochen und Monate seines Lebens verbrachte der ehemalige Footballstar in seinem zu Hause. Dabei sollen auch seine vier Kinder an seiner Seite gewesen sein. Wie TMZ berichtet, soll es unklar sein, wann genau Arnelle, Jason, Sydney und Justin eintrafen. Doch sie sollen da gewesen sein, als der Sportler seinen letzten Atemzug nahm. Wie eng die Beziehung mit seinem Nachwuchs war, ist nicht ganz klar. Vor allem, wie seine beiden jüngsten Kids Sydney und Jason, die er mit Nicole Brown (✝35) bekam, zu ihm standen, ist fraglich. Schließlich war er wegen des Mordes an ihrer Mutter angeklagt worden. Kurz vor seinem Tod waren jedoch auch sie bei ihm und nahmen Abschied.

O.J. befand sich aufgrund seiner Krankheit in Hospizpflege. Seine Pfleger sollen seiner Familie kurz vor seinem Tod mitgeteilt haben, dass er sich auf den Weg mache – daraufhin sollen sie dann alle in seinem Haus eingetroffen sein. Am 10. April ist der 76-Jährige dann im Kreise seiner Liebsten friedlich eingeschlafen. Seine Krebserkrankung wurde erst Anfang des Jahres bekannt. Doch offenbar wollte der einstige Running Back der Buffalo Bills nicht, dass die Welt von seinem Leiden wisse. Auch dass er gepflegt werden musste, sollte angeblich möglichst niemand erfahren.

Laut dem Magazin soll deshalb jeder, der O.J. in den letzten Tagen seines Lebens besuchte, eine Vereinbarung unterschrieben haben. Mit dieser sollten sich Freunde, Verwandte und auch sein Personal dazu verpflichten, Informationen zu seinem Zustand geheimzuhalten. Bestätigt ist das aber nicht – seine Familie bat in einem Statement darum, dass sie nun erstmals Privatsphäre bräuchten.

Getty Images O.J. Simpson mit seinen Kindern Sydney und Justin im Juni 1994

Getty Images O.J. Simpson und seine Tochter Arnelle im Oktober 2008

