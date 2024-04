So sehr genoss Travis Kelce Zeit mit Taylor beim Coachella

Etwa 125.000 Besucher hatten beim ersten Wochenende des Coachella-Festivals gefeiert. Mitten drin: Travis Kelce (34) und seine Freundin Taylor Swift (34). Die beiden hatten sich nicht nur im VIP-Bereich aufgehalten, sondern gemeinsam mit der Menge direkt vor der Bühne gefeiert. Der NFL-Star erzählte ein paar Tage danach in seinem Podcast "New Heights", wie viel Spaß er dort zusammen mit der Sängerin hatte: "Ich bin ein riesiger Fan von Liveshows und ich will sie von vorne auf der Bühne sehen. Anders wäre es bestimmt auch gut gewesen, aber es ist ein viel größeres Erlebnis, wenn man in der Menge direkt vor der Bühne feiert."

"Ich bin gerne auf Veranstaltungen, auf denen so viele unglaublich talentierte Leute auftreten und einfach ihr Ding machen. Außerdem finde ich am Coachella toll, dass nicht nur eine Musikrichtung gespielt wird", freute sich Travis. Er berichtete von vielen Auftritten, die sie sich angesehen hatten. Unter anderem den der Band Bleachers mit Jack Antonoff (40) – einem engen Freund des Pärchens – als Leadsänger. "Sie haben es einfach krachen lassen", schwärmte der Podcaster. Die "Love Story"-Interpretin und der Profisportler hatten aber nicht nur durch ihre ausgelassenen Tanzeinlagen viele Blicke auf sich gezogen – auch optisch hatten sie wieder ein gutes Bild abgegeben. Beide hatten Caps getragen: Während Travis eine lässige Golfervariante gewählt hatte, hatte Taylor mit einer "New Heights"-Baseballmütze Werbung für den Podcast ihres Liebsten gemacht.

Seit die beiden 2023 ihre Liebe offiziell gemacht hatten, sieht man die Turteltauben fast nur noch im Doppelpack. Es scheint aber nicht nur in ihrer Beziehung richtig gut zu laufen – auch karrieretechnisch feiern sie große Erfolge. Noch bis Ende dieses Jahres spielt Taylor auf ihrer "The Eras"-Tour weltweit in ausverkauften Hallen. Travis gilt in der NFL als einer der besten Spieler auf seiner Position und hat dieses Jahr zusammen mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, sogar den Super Bowl gewonnen. Beide scheinen momentan wirklich allen Grund zur Freude zu haben und zeigen das auch. "Ich bin so glücklich wie noch nie", erzählte Travis ganz offen gegenüber People.

Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce auf einer Party nach dem Super Bowl

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

