Zu schräg? Rihanna posiert für ihre Modemarke als Gewächs

Rihanna (36) ist eigentlich bekannt dafür, sich in jeder Situation extrem stylish zu präsentieren. Für die neue Kampagne ihrer Marke Fenty hat sie sich nun aber etwas eher Schräges einfallen lassen. Um die neuen Sneaker zu bewerben, hat die Sängerin sich kurzerhand mit Blättern und Moos bedeckt – und sieht aus wie ein Baum. Auf einem Lkw-Reifen in der freien Natur stehend, ist sie kaum zu erkennen, denn sie ist über und über mit kleinen Ästen geschmückt. Andere Bilder zeigen sie auf dem Boden liegend, den Oberkörper in Tannenzweige gehüllt.

Dass Rihanna gerne mal modisch was ausprobiert, ist also nicht ungewöhnlich. Aber damit kann sie auch über die Stränge schlagen. Für ihr Cover des Interview Magazines posierte sie im Nonnen-Kostüm mit sehr auffälligem Make-up. In dem zugehörigen Clip, der bei Instagram veröffentlicht wurde, zeigte sie sich sogar oben ohne. Die User fanden das allerdings nicht so toll und ärgerten sich in der Kommentarspalte. "Das ist extrem respektlos. Es macht mich ehrlich gesagt traurig. Ich weiß nicht, warum bestimmte Stars meinen, sie können sich über die Religion von Menschen lustig machen", schimpfte nicht nur ein User. Unter den Kritikern fanden sich aber auch Fans der Barbadierin, die sie in Schutz nahmen.

Rihanna dürfte derartige Kritik mittlerweile kaltlassen. Immerhin ist sie schon seit den frühen 2000ern im Geschäft und zählt bis heute wohl zu den erfolgreichsten Musikerinnen. Ihre frühen Songs wie "Umbrella" oder "Don't Stop The Music" genießen nach wie vor Kultstatus. Aber auch privat hat die 36-Jährige einiges erreicht. In Rapper A$AP Rocky (35) scheint sie ihre große Liebe gefunden zu haben. Zusammen hatten sie bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen dürfen: die Söhne RZA und Riot. Ihre zweite Schwangerschaftsverkündung ist beinahe einzigartig – denn Rihanna hatte ihren Babybauch bei ihrer Halbzeitshow vom Super Bowl enthüllt.

