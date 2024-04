"Respektlos"? Rihanna posiert als sexy Nonne für ein Cover

Dass Rihanna (36) auf dem Cover einer berühmten Zeitschrift zu sehen ist, ist nichts Ungewöhnliches. Allerdings hat es ihr neuestes Projekt faustdick hinter den Ohren. Für das Interview Magazine lässt sich Rihanna in einem Nonnen-Outfit fotografieren. Auf einem Foto des Covers auf Instagram, sieht man die Sängerin in einer Kopfbedeckung, die an die Hauben von katholischen Ordensfrauen erinnert. Dazu trägt sie ein weißes Hemd, das sehr tief blicken lässt. Der kontroverse Post beinhaltet außerdem ein Video, in dem die "Umbrella"-Interpretin ihre entblößte Brust umklammert und dabei in die Kamera starrt.

Bei vielen Gläubigen kommt der provokante Auftritt überhaupt nicht gut an. "Das ist extrem respektlos. Es macht mich ehrlich gesagt traurig. Ich weiß nicht, warum bestimmte Stars meinen, sie könnten sich über die Religion von Menschen lustig machen", beanstandet ein User auf Instagram. Manche Verschwörungstheoretiker sehen das Cover sogar als einen Beweis, dass Rihanna Teil einer satanistischen Gruppe innerhalb Hollywoods sei. Doch viele Fans halten auch zu ihr. "Es ist nur ein Fotoshooting. Sie macht sich über niemanden lustig. [...] Lasst sie doch einfach in Ruhe", kommentiert eine Befürworterin.

Rihanna ist nicht der einzige Popstar, der schon mal Ärger mit der katholischen Kirche hatte. Als die Sängerin Katy Perry (39) vor ein paar Jahren ein altes Kloster erstehen wollte, hatten zwei Nonnen gegen den Kauf geklagt. Schwester Catherine Rose Holzman flehte die "Last Friday Night"-Interpretin sogar zu Gast bei Fox 7 an: "Bitte hören Sie auf. Der Kauf tut niemandem gut, stattdessen verletzt er viele Menschen." Wenige Stunden später verstarb die 89-jährige Ordensschwester tragischerweise bei einer Anhörung zur Verhandlung.

Getty Images Rihanna bei den Oscars 2023

Getty Images Katy Perry im April 2023

