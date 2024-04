Nicht schwanger: Katie Price möchte aber Nachwuchs mit JJ!

Katie Price (45) will unbedingt nochmal Mutter werden! Seit rund zwei Monaten ist das ehemalige Boxenluder mit John Joe Slater – alias JJ –zusammen. Es wurde viel spekuliert, dass die beiden bereits Nachwuchs erwarten. Die Britin dementierte allerdings schon, dass sie schwanger ist. Trotzdem wünscht sie sich ein Baby mit ihrem JJ! "Sie ist glücklich und hat immer gesagt, dass sie noch mehr Kinder haben möchte, also ist das ihr Ziel", plaudert ein Insider gegenüber The Sun aus. Ihr sei bewusst, dass viele denken, dass sie und JJ noch nicht lange genug zusammen sind: "Es ist ihr egal, was andere Leute denken – sie ist zuversichtlich in ihrer Beziehung und denkt, dass er ein großartiger Vater sein wird."

Dass die Ex-UK-Dschungelcamp-Kandidatin in wenigen Wochen 46 Jahre alt wird, könnte für die Reality-TV-Darstellerin bei ihrem Babywunsch ein Problem darstellen. "Sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, wenn sie es versuchen will. Katie ist in der Vergangenheit immer leicht schwanger geworden, aber jetzt, wo sie älter ist, macht sie sich Sorgen, dass es vielleicht nicht mehr so schnell geht, also will sie nicht warten, bis es zu spät ist", erklärt die Quelle. In ihrer vorherigen Beziehung mit Carl Woods (35) probierte sie es bereits mit einer künstlichen Befruchtung, die jedoch nicht erfolgreich war.

Katie ist bereits stolze Mama von fünf Kindern. Ihr ältester Sohn Harvey (21), den sie in der Beziehung mit Dwight Yorke (52) bekam, leidet am Prader-Willi-Syndrom und ist Autist. Mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (51) hieß das einstige Glamourmodel im Jahr 2005 einen Jungen namens Junior Savva (18) und im Jahr 2007 eine Tochter namens Princess Tiaamii auf der Welt willkommen. Ihre zwei jüngsten Kids Jett Riviera (10) und Bunny (9) bekam Katie mit ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler (37), von dem sie sich 2018 scheiden ließ.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern in einem Restaurant, März 2024

