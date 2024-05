Teasert Eva Mendes etwa Film mit Partner Ryan Gosling an?

Hat Eva Mendes (50) hier eine pikante Info geteilt? Die Schauspielerin war schon lange nicht mehr auf den Kinoleinwänden zu sehen. Nach der Geburt ihres ersten Kindes kehrte sie der Schauspielerei bewusst den Rücken und widmet sich heute ihrem Nachwuchs und ihrem Unternehmen. Ihr Liebster, Ryan Gosling (43) steht immer noch regelmäßig vor der Kamera. Könnte die Kubanerin ihren Partner bald diesbezüglich unterstützen? Auf den Instagram-Kommentar eines Fans, "Wie toll wäre es, dich und Ryan gemeinsam in einem weiteren Film zu sehen", antwortete sie, "Bald! Viel Liebe an dich". Bedeutet das etwa, dass sie bereits an einem gemeinsamen Projekt arbeiten?

Zuletzt drehte Eva für den Film "Lost River", der 2014 herauskam. Ryan feierte mit dem Streifen sein Regiedebüt. Doch danach war für Eva erst mal Schluss: "Es war ermüdend, für die guten Rollen kämpfen zu müssen", erklärte die heute 50-Jährige im Interview mit Variety. Mittlerweile scheint sie es zu lieben, ihren Partner und Vater ihrer Kinder bestmöglich zu unterstützen. Sie teilt immer wieder stolz Schnappschüsse von Ryan in seinen verschiedenen Rollen auf Social Media und verliert nur gute Worte über den gebürtigen Kanadier.

Doch auch der Barbie-Star ist seiner Liebsten eine große Hilfe: "Er unterstützt mich in allen Bereichen, in denen ich Unterstützung brauche. Er hält mir in jeder Hinsicht den Rücken frei", schwärmte sie im Interview mit People. Seit 2011 sind die Hollywood-Bekanntheiten ein Paar – ihre Töchter Esmeralda und Amada machten die beiden zu einer kleinen Familie. Gemeinsame öffentliche Auftritte gibt es nicht, doch das scheint für sie sehr gut zu laufen. Denn in Interviews sprechen sie ausschließlich in den höchsten Tönen voneinander und wirken nach wie vor total verliebt.

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

