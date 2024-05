Diese Damen wählt "Bauer sucht Frau International"-Gerfried

Bei Bauer sucht Frau International möchte auch Teilnehmer Gerfried endlich seine große Liebe finden. Bisher hat der Österreicher sein Herzblut immer in seine Karriere als Landwirt gesteckt – nun sucht er seine Herzensdame, mit der er diese Liebe teilen kann. "Liebe ist für mich, wenn ich heim komme, sie schaut mich an und es berührt mich im Herzen, es wird warm", betont der 50-Jährige in der aktuellen Folge. Das schönste wäre es für ihn, sich in der internationalen Dating-Show in eine Frau zu verlieben. Und die Chancen stehen wohl gar nicht so schlecht: Ganze fünf Frauen wollen Gerfried kennenlernen!

Leicht nervös, wie er seinen aktuellen Gefühlszustand beschreibt, lernt er seine erste Anwärterin kennen. Nicole (49) ist von seinen blauen Augen in den Bann gezogen, sie denkt bereits an eine Hochzeit. Ihre zwei Konkurrentinnen Miriam (42) und Natalie (41) sind auch schon ganz gespannt, wer und was sie erwartet. Anwärterin Nummer vier ist Angelika (31), die große Hoffnungen hat. Gerade als Gerfried die ersten Damen kennenlernen darf, crasht Sabrina die Runde. Auch sie buhlt um das Herz des Bauern und bekommt sogar das erste Einzeldate mit ihm. Doch der Funke scheint für den Forstwirtschafter sowohl bei der Hundefriseurin als auch bei Miriam und Natalie nicht übergesprungen zu sein: Auf die Hofwoche nimmt Gerfried Nicole und Angelika mit!

Ob es bei Gerfried auch schon bald so gut laufen wird, wie bei "Bauer sucht Frau International"-Ulrike und ihrem Heiko? Die zwei lernten sich bereits etwas näher kennen und das löste bei dem Metzger einige Gefühle aus. "Ich habe mich mächtig verschossen in die Ulrike. Das kann man nicht anders sagen", erklärte er in der vergangenen Folge. Und auch die 57-jährige Farmerin spürt schon ein leichtes Kribbeln im Bauch. "Das Gefühl ist neu für mich. Das ist schön. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Das war lustig", meinte sie glücklich.

RTL Gerfried aus Österreich, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Heiko und Ulrike von "Bauer sucht Frau International"

