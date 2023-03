Fast erwachsen: So groß sind Matthew McConaugheys Kinder

Matthew McConaugheys (53) Kinder sind schon richtig erwachsen! Der Hollywoodstar ist seit 2012 mit seiner Frau Camila Alves (40) verheiratet. Mit ihr hat er drei gemeinsame Kinder: Seine Söhne Levi (14) und Livingston (10) und seine Tochter Vida (13). Ein Einblick in das Privatleben der Familie ist eher eine Seltenheit. Camila besuchte nun mit den beiden älteren Geschwistern ein Event – und dabei fiel vor allem auf, wie groß Levi und Vida schon sind.

Am Montag wurde auf der Pariser Fashion Week die Winter-Kollektion der Designerin Stella McCartney (51) vorgestellt. Zu Gast war auch Camila ohne Papa Matthew, aber mit ihren beiden älteren Kindern. Der 14-jährige Levi und die 13-jährige Vida hatten dabei nur noch wenig Ähnlichkeit mit den süßen Kindern, die sie mal waren. Viel eher wirkten die beiden in ihren stilsicheren Outfits schon sehr erwachsen. Alle drei hatten für das Event beige- und cremefarbene Looks gewählt und bildeten so optisch das perfekte Match.

Matthew selbst zeigte sich erst Anfang des Monats zusammen mit seinen Söhnen bei einem privaten Moment. Er frisierte Nesthäkchen Livingston die Haare und postete den Papa-Sohn-Moment auf Instagram. Dabei stand der 53-Jährige hoch konzentriert mit der Schere in der Hand hinter seinem Spross und stutzte ihm die langen Haare.

Getty Images Camila Alves (m.) mit ihren Kindern Levi und Vida bei der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Matthew McConaughey mit seiner Frau Camila Alves und den Kindern Livingston, Levi und Vida, 2014

Instagram / camilamcconaughey Matthew McConaughey mit seinen Söhnen Livingston und Levi, Februar 2023

