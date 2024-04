Dua Lipa verrät, wie sie ihre neue Beziehung manifestierte!

Dua Lipa (28) verrät im Interview mit Elle, dass sich ihr Song "Training Season" thematisch damit auseinandersetzt, was sie in einem Partner sucht. "Ich dachte mir, dass ich einfach aufschreiben werde, was ich will", erzählt die Sängerin. Sie glaube an "die Kraft der Manifestation" und an die "Kraft der Worte". Außerdem habe sie sich erst dann auf eine neue Liebe einlassen können, als sie ihr Single-Dasein annahm und es in vollen Zügen genoss. Diese Erfahrung habe ihr geholfen, ihren "eigenen Wert" zu erkennen. "Du lernst so viel über dich selbst, wenn du Zeit alleine verbringst. Als Single lernst du erst mal, wer du wirklich bist", betont die "Houdini"-Interpretin.

Eine Quelle behauptet gegenüber US Weekly, dass die Beziehung zwischen Dua und ihrem neuen Freund Callum Turner (34) "sehr ernst" sei und sie bereits "ihre Familien kennengelernt haben". "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte", verrät der Insider und ergänzt: "Die beiden verbringen fast ihre ganze Zeit zusammen und sind unzertrennlich." Die 28-Jährige sei zwar in den vergangenen Jahren mit mehreren Menschen auf Dates gegangen, für etwas Ernstes habe es jedoch in den letzten Jahren nie gereicht.

Die Sängerin und der Schauspieler sind bereits seit einigen Monaten ein Paar. Anfang des Jahres wurden sie das erste Mal turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Obwohl sie sich bereits häufiger verliebt bei Dinner-Dates oder After-Show-Partys zeigten, hielten sie sich ansonsten eher bedeckt und wichen bisher in Interviews Fragen bezüglich ihrer Beziehung aus.

Dua Lipa und Callum Turner, März 2024

Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

