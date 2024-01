Missbrauchsklage gegen Gérard Depardieu wurde abgewiesen

Gérard Depardieu (75) kann fürs Erste aufatmen! Der französische Schauspieler hatte in den letzten Jahren für viele Negativschlagzeilen gesorgt. Gleich mehrere Frauen hatten dem "Der Mann mit der eisernen Maske"-Darsteller sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vorgeworfen. Im September 2023 hatte ihn die Schauspielerin Hélène Darras angeklagt und des sexuellen Übergriffs bezichtigt. Nun muss sie sich vor Gericht jedoch vorerst geschlagen geben. Ihre Klage gegen Gérard wurde abgewiesen!

Wie Deadline berichtet, wurde die Klage aufgrund der lokalen Verjährungsfrist von der Pariser Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Somit werde die Justiz den Sachverhalt nicht weiter untersuchen, es sei denn, Hélène beschließe, eine neue Klage mithilfe einer Zivilpartei einzureichen. Sowohl die Schauspielerin als auch Gérard äußerten sich bisher noch nicht zu dem Urteil.

Inmitten der Anschuldigungen findet Gérard Unterstützung bei seinen Filmkollegen. Vor wenigen Wochen hatten 56 Promis den "Asterix und Obelix"-Darsteller in einem offenen Brief, der in der französischen Zeitung Le Figaro abgedruckt wurde, verteidigt.

