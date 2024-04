Schauspielerin Sophia Bush ist "glücklicher als je zuvor"

Sophia Bush (41) hat Grund zu strahlen. Die Schauspielerin spricht mit E! News über ihre aktuelle Lebenssituation – und die könnte nicht besser sein. "Es hat seine Zeit gedauert, um an diesen Punkt in meinem Leben zu kommen, aber ich bin aktuell glücklicher als je zuvor. Ich genieße das gerade sehr", erzählt sie enthusiastisch. Die One Tree Hill-Darstellerin liefert selbst eine Erklärung für ihre gute Zeit. "Ich denke, ein Grund dafür sind all die wundervollen Frauen in meinem Leben", schwärmt sie. Sie arbeite derzeit mit Kolleginnen an einigen spannenden Projekten.

Was steht in der nächsten Zeit für den Hollywood-Star an? Sie arbeitet als Produzentin an der Dokumentation "Another Body" mit. Außerdem unterstützt sie das Unternehmen Chiyo, das Frauen bei Themen wie Fruchtbarkeitsproblemen, Schwangerschaft oder Wochenbettdepression begleitet. "Wir haben unermüdlich an den Projekten und Kooperationen gearbeitet. Ich habe in diesem Jahr drei Projekte mit verschiedenen Frauengruppen geplant, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Ich bin gespannt, was uns in der kommenden Zeit erwartet", führt sie im Interview weiter aus.

Neben ihren beruflichen Erfolgen ist die Schauspielerin auch privat glücklich. Im Liebesleben der Aktivistin ging es 2023 turbulent zu, da sie sich nach 13 Monaten Ehe von ihrem Mann Grant Hughes trennte. Gegen Ende des Jahres machten Spekulationen die Runde, dass sie mit der Fußballerin Ashlyn Harris (38) liiert ist. Im März dieses Jahres feierten die beiden gemeinsam auf der Oscar-Party, womit sie möglicherweise ihr offizielles Debüt als Paar zelebrierten.

Getty Images Sophia Bush bei der Viewing-Party zu den Oscars 2024

BFA Ashlyn Harris, Rennae Stubbs und Sophia Bush im September 2023

