Oliver Pocher und Ex Sandy sprechen über ein Liebescomeback!

Könnten Oliver Pocher (46) und seine Ex Sandy Meyer-Wölden (41) wieder zueinanderfinden? Bei einem ihrer Live-Podcast-Auftritte von "Die Pochers! Frisch recycelt" fragte dies ein Paartherapeut aus dem Publikum. Der gebürtige Hannoveraner sagte dazu nichts und ließ eher seine Verflossene antworten: "Ich denke, wenn man so eine Ebene erreicht hat, dann sollte man das nicht noch einmal riskieren." Sandy meint damit die tiefe Freundschaft, die sie und Olli in den vergangenen Jahren nach der Trennung aufbauen konnten.

Denn nach dem Liebes-Aus herrschte erst mal Eiszeit zwischen den beiden. Für die Kinder konnten sie sich jedoch zusammenraufen. "Viele, viele Jahre und Arbeit. Es geht mittlerweile nicht nur noch um die Kinder, sondern um eine tiefe Freundschaft", beschrieb die 41-Jährige das Verhältnis zu Olli. Amira Pocher (31) trug dazu bei, dass sie sich heute wieder so gut verstehen. Auch mit dieser Ex will der Podcaster wieder eine gute Bindung aufbauen.

"Da muss ich sagen, das ist auch das, wo es mit Amira hingehen soll, hinkommen wird und auch muss. Dass man da mit allen wieder zusammenkommt", lauteten seine versöhnlichen Worte. Zunächst war der Podcast Amira und Ollis Projekt. Nach der Trennung im vergangenen Jahr machte er dann mit Sandy weiter. Von 2009 bis 2013 waren sie ein Paar und bekamen drei Kinder zusammen.

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

