Courteney Cox' Verlobter machte während der Therapie Schluss

Im Jahr 2015 trennten sich Courteney Cox (59) und Johnny McDaid (47) vorübergehend. Nun kramt die Schauspielerin alte Erinnerungen raus und erklärt, wie genau es zu dem Liebes-Aus gekommen ist. "Unsere Beziehung ging drei Jahre und es war wirklich intensiv. Wir haben in der Therapie Schluss gemacht", verrät sie ganz offen in einer aktuellen Folge vom "Minnie Questions"-Podcast und fügt hinzu: "Ich habe es nicht geahnt. [...] Es war einfach so, dass wir zu diesem Therapeuten gingen, um über unsere Grenzen zu sprechen – was wir aneinander akzeptieren konnten und was nicht."

Damit aber noch nicht genug: Die 59-Jährige geht sogar noch weiter ins Detail. "Stattdessen hat er innerhalb der ersten Minute einfach Schluss gemacht. Und ich dachte nur: 'Was?'", erinnert sich Courteney zurück und macht deutlich: "Ich war so schockiert, ich hatte so viel Schmerz, und ich mag keine Überraschungen." Dennoch habe die Trennung auch was Positives für sie gehabt. Wie die "Scream"-Darstellerin in dem Gespräch verrät, habe sie in dieser Zeit viel an sich selbst gearbeitet.

2013 hatten Courteney und der Sänger ihre Beziehung publik gemacht. Nur wenige Monate später hatte Johnny sogar seinen ganzen Mut zusammengenommen und seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Zur großen Traumhochzeit kam es allerdings nie: Knapp ein Jahr nach der Verlobung trennten sich die beiden nämlich. Ihr Liebes-Aus war allerdings nicht endgültig: 2016 fand das Paar wieder zueinander.

Getty Images Courteney Cox im April 2022

Getty Images Courteney Cox, Schauspielerin und Johnny McDaid, Musiker

