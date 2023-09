So süß gratuliert Courteney Cox ihrem Partner zum Jahrestag

Sie hat eine ganz besondere Überraschung! Im Jahr 2013 hatten Courteney Cox (59) und Johnny McDaid (47) ihre Beziehung erstmalig öffentlich gemacht. Ein Jahr später verlobten sie sich sogar – doch noch vor ihrer Hochzeit trennten sich die Friends-Darstellerin und der Produzent. Ihr Liebes-Aus war allerdings nicht endgültig, so versöhnten sich die Schauspielerin und der Musiker 2016 wieder. Trotz einiger Schwierigkeiten feiern die beiden Turteltauben mittlerweile aber ihren 10 Jahrestag. Zu diesem Anlass hat sich Courteney eine ganz besondere Überraschung für Josh überlegt!

Auf Instagram postet der Scream-Star ein süßes Video. In dem Clip sieht man verschiedene Fotos von Courteney und Johnny, aber auch Ed Sheeran (32) taucht darin auf. Und das aus gutem Grund: Die Schauspielerin bedankt sich bei dem Sänger dafür, dass er sie und Johnny vor zehn Jahren miteinander bekannt gemacht hat. Unterlegt ist die Diashow mit dem Lied "Shape Of You", welches Ed allerdings extra für diesen Anlass etwas umgedichtet hat, indem er die Namen der beiden einsetzte.

In einem Interview vor einigen Jahren plauderte Ed aus, wie Courteney und Johnny sich kennengelernt haben. So habe der "Perfect"-Interpret eine Zeit lang in Courteneys Strandhaus in Malibu gewohnt, um an seinem neuen Album zu arbeiten. Irgendwann sei Johnny aufgekreuzt, um seinem Musikerkollegen zu helfen. Dabei lernten sich die beiden Turteltauben dann kennen und lieben. "Wir sind Ed natürlich dankbar, dass er uns einander vorgestellt hat", verriet die Schauspielerin damals.

Courteney Cox, Schauspielerin

Ed Sheeran, Sänger

Courteney Cox, Schauspielerin und Johnny McDaid, Musiker

