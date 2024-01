Die Dreharbeiten zur vierten "Emily in Paris"-Staffel laufen

Bald ist das lange Warten vorbei! Ende Dezember 2022 feierte die dritte Staffel von Emily in Paris große Premiere. Seither warten Fans der beliebten Netflix-Serie gespannt darauf, wie die Geschichte um Emily (Lily Collins, 34), Gabriel (Lucas Bravo, 35), Camille (Camille Razat, 29) und Co. weitergeht. Durch den Autorenstreik ließ die Fortsetzung der Show allerdings länger auf sich warten. Doch nun gibt es tolle Neuigkeiten!

Auf Instagram verrät Lily, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel auf Hochtouren laufen und sie bereits fleißig dabei ist, ihren Text zu lernen. "Endlich wieder mit meiner Familie in Paris vereint und es fühlt sich so gut an", schreibt die 34-Jährige zu einem Selfie von sich, mit dem Skript in der Hand und kommt dabei ins Grübeln: "Vielleicht muss ich meine Selfie-Fähigkeiten um Emilys Willen auffrischen..."

Wie es mit "Emily in Paris" weitergeht, bleibt aber erst mal noch geheim. In einem Interview mit Entertainment Tonight teilte die Schauspielerin aber vor den Dreharbeiten zumindest ein paar ihrer persönlichen Vermutungen. "Mit den vielen Cliffhangern könnte es natürlich in alle Richtungen weitergehen. Es wird auf jeden Fall mehr Drama, mehr Gelächter, mehr Fashion und mehr Reisen geben", erklärte Lily mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Lily Collins in "Emily in Paris"-Staffel zwei

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

Getty Images Lily Collins bei der Premiere von "Emily in Paris"-Staffel zwei

