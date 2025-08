Rupert Everett über sein überraschendes "Emily in Paris"-Aus

Rupert Everett hat offen über sein überraschendes Aus bei der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris gesprochen. Der britische Schauspieler hatte einen kurzen Auftritt im Staffelfinale der vierten Staffel, in dem er als Innenarchitekt Giorgio Barbieri in Rom auftrat. Dort traf seine Figur auf Sylvie Grateau, gespielt von Philippine Leroy-Beaulieu (62). Doch wie Rupert nun im Interview mit Vanity Fair enthüllte, wurde er ohne Vorwarnung von der Serie ausgeschlossen. "Ich wartete auf einen Anruf – aber letztendlich kam er nie, und sie haben mich einfach gefeuert", erklärte er und fügte hinzu, dass er zwei Wochen lang kaum aus dem Bett gekommen sei, weil er so enttäuscht war.

Ein Sprecher der Produktion stellte jedoch klar, dass Rupert als Gaststar engagiert war und die Geschichte seiner Figur bereits zu Ende erzählt worden sei. Laut Philippine hinterließ er dennoch einen bleibenden Eindruck. Gegenüber dem Magazin People schwärmte die französische Schauspielerin von der gemeinsamen Drehzeit: "Wir kannten uns vorher noch nicht, aber die Zusammenarbeit mit ihm hat so viel Spaß gemacht, weil er eine verrückte Persönlichkeit hat." Neben Rupert verabschiedet sich auch Camille Razat (31), die Emilys Rivalin Camille spielte, aus der Serie. Sie teilte auf Instagram mit, dass sie eine "unvergessliche Reise" hinter sich habe und Entscheidungen getroffen habe, die ihre persönliche und berufliche Entwicklung vorantreiben sollen.

Rupert, der bereits in Filmen wie "Ein Freund zum Verlieben" und "Die Hochzeit meines besten Freundes" seine Wandlungsfähigkeit bewiesen hat, sprach offen über die Tücken des Showbusiness. "Das Showbusiness ist immer sehr schwierig, von Anfang bis Ende. Wenn sie das Drehbuch schreiben, denken sie, dass sie dich wollen – aber dann ändert sich etwas, und sie streichen deine Figur", sagte er in dem Interview. Dennoch zieht seine charismatische und exzentrische Art nach wie vor die Aufmerksamkeit auf sich – ein Grund, warum seine Fans hoffentlich trotz des Ausstiegs bald wieder von ihm hören werden.

Getty Images Schauspieler Rupert Everett

Getty Images Camille Razat im November 2024 in München

Getty Images Schauspieler Rupert Everett