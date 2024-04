"Eine Frage der Zeit": Kommt HealthyMandys Sohn etwa bald?

HealthyMandy kann die Geburt ihres Sohnes kaum noch abwarten. Mittlerweile ist die werdende Mama im neunten Monat und allzu lange wird sie nicht mehr darauf warten müssen, ihr Kind in die Arme schließen zu können. Nun gibt die Influencerin ein kleines Update. "Also es zieht echt überall und ich habe auch hin und wieder Wehen gehabt. Ich glaube echt mittlerweile, das sind Senkwehen", erzählt sie in ihrer Instagram-Story von ihrer aufregenden Nacht. Die Hoffnung, dass ihr kleiner Schatz, der derzeit noch falsch herum liegt, sich gedreht hat, wurde ihr allerdings genommen: "Tatsächlich ist das immer noch sein Köpfchen, was oben liegt. Ich hatte gestern echt die Hoffnung, dass der kleine Mann sich dreht."

Dies sei aber wohl nicht der Fall. Sie vermute, dass die Wehen einen anderen Ursprung haben. "Ich glaube, er ist mit dem Po weiter runtergerutscht und ich glaube, deshalb ist mein Bauch auch weiter unten. Ich glaube auch deswegen sind es Senkwehen, weil er sich gesenkt hat und ich glaube dadurch, dass er sich so viel bewegt, dass das auch diese Kontraktionen auslöst, diese Wehen", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich bin so aufgeregt. Gestern Nacht dachte ich noch so: Das wird nicht mehr lange dauern. Jetzt gerade habe ich wieder das Gefühl, er lässt sich noch ein bisschen Zeit. Das ist echt eine Frage der Zeit."

Erst gestern fuhr Mandy mit ihrem Mann FitnessOskar wegen Vorwehen ins Krankenhaus – und musste sogar vorerst dableiben. "Sie haben Mandy jetzt da behalten. Es ist so weit alles gut", erklärte Oskar den besorgten Fans. Lange werde es aber nicht mehr dauern, bis ihr Sohn das Licht der Welt erblickt: Wie der Influencer schilderte, war der Gebärmutterhals seiner Frau zu dem Zeitpunkt nur noch neun Millimeter lang. Dadurch, dass das Kind falsch liege, seien die Netzstars auf alle Eventualitäten vorbereitet: "Wir haben eben die Papiere für den Kaiserschnitt unterschrieben."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im April 2024

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

