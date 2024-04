Owen Wilson lehnte Filmrolle im O.J.-Simpson-Biopic ab!

Das war für Owen Wilson (55) einfach zu viel des Guten! Im kommenden Jahr soll vom britischen Filmemacher Joshua Newton ein Biopic über O.J. Simpson (✝76) erscheinen. Laut TMZ soll der Film den Gerichtsprozess von 1994 thematisieren, in dem der ehemalige NFL-Spieler angeklagt war. Boris Kodjoe (51), ein deutschsprachiger Schauspieler, wird O.J. Simpson spielen, während die Rolle eines der Anwälte aus O.J.s Team, Douglas McCann, von Owen Wilson gespielt werden sollte. Trotz eines Gehaltsangebots von knapp 12 Millionen Euro lehnte der "Nachts im Museum"-Darsteller die Rolle ab. "Ich werde doch nicht eine Hauptrolle spielen, die O.J. Simpson als unschuldig darstellt – geht's noch?", begründete der Schauspieler.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter berichtete Joshua, dass Owen nur noch den Vertrag unterschreiben musste. "Ich hatte tatsächlich ein Meeting mit ihm in Santa Monica. Jeder hat das Skript geliebt. Sein Manager wollte auch, dass er es macht. Wir haben ihm 12 Millionen Euro geboten", erzählte der Regisseur und fügte hinzu: "Am Ende des Meetings ist Owen aufgestanden und sagte: 'Wenn du denkst, dass ich das mache, hast du sie nicht mehr alle!'" Owen wollte klarstellen, dass er kein Teil eines Films sein wollte, der die Idee unterstützt, dass O.J. an den Morden von 1994 unschuldig war.

O.J. wurde einst als Footballspieler bei den Buffalo Bills in der NFL bekannt. Zudem spielte er in mehreren Teilen der "Naked-Gun"-Komödien mit und war in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen. 1994 endete seine glänzende Karriere abrupt – er wurde des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35) und ihrem Freund Ronald Goldman angeklagt. Der Gerichtsprozess wurde weltweit zum Gesprächsthema und zog sich über mehrere Monate hin. Letztendlich wurde der ehemalige Sportler freigesprochen, jedoch wurde er 1997 vor dem Zivilgericht einstimmig für schuldig erklärt. Er musste Nicole und Ronalds Familie mehr als 33 Millionen Euro Schadensersatz zahlen.

Getty Images Joshua Newton, Regisseur

Getty Images O.J. Simpson im Juni 1995

