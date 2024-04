So sehr freut sich Nina Bott auf ihre bevorstehende Hochzeit

Nina Bott (46) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin und ihr Partner Benjamin Baarz (36) sind bereits seit über einem Jahrzehnt ein unzertrennliches Team. Nach all der gemeinsamen Zeit wagen die beiden nun auch den nächsten Schritt in ihrer Liebesgeschichte: Schon bald werden sie vor den Traualtar treten, um sich einander auf ewig zu versprechen. Die bevorstehende Hochzeit löst in dem einstigen GZSZ-Star seither große Vorfreude aus. Das beweist sie nun mal wieder im Netz. Zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem Nina sich freudestrahlend zeigt, schreibt sie: "Final Countdown... also nochmal schnell zum Friseur."

Erst vor wenigen Wochen feierte die 46-Jährige ihren Junggesellinnenabschied in Hamburg. Daran ließ sie auch ihre zahlreichen Fans im Netz teilhaben. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte sie einige Aufnahmen, mit denen sie ihren ganz besonderen Tag Revue passieren ließ. Nachdem dieser mit einem entspannten Frühstück gestartet war, wurde es anschließend kreativ. Bei einem gemeinsamen Malkurs durfte sich die Mädelstruppe so richtig künstlerisch verausgaben und dabei ihr Talent auf der Leinwand unter Beweis stellen. "Ich hatte so einen tollen Tag mit den besten Freundinnen überhaupt", schrieb Nina damals zu den Videoclips.

Nina und der Unternehmensberater Benjamin gehen bereits seit zwölf Jahren gemeinsam durchs Leben. Inzwischen teilen die beiden aber nicht mehr nur die Liebe füreinander – sondern außerdem auch drei gemeinsame Kinder. Nachdem sie erstmals im Jahr 2015 Nachwuchs bekommen hatten, folgte Baby Nummer zwei nur vier Jahre später. Söhnchen Lobo machte das Familienglück Anfang 2021 dann rundum perfekt. Aus ihrer früheren Beziehung mit Kameramann Florian König (56) hat die Blondine zudem ihren Sohn Lennox.

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Partner Benjamin

