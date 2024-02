Nach Super Bowl: Taylor Swift belohnt Travis mit Siegeskuss!

Sie ist immer an seiner Seite. In diesem Jahr durfte Travis Kelce (34) wieder gemeinsam mit den Kansas City Chiefs um den Titel des Super-Bowl-Champions kämpfen. Und das mit Erfolg: Am Ende konnten sie sich gegen die San Francisco 49ers durchsetzen, was in einer großen Siegesfeier auf dem Spielfeld endete. Auch die Liebste des Tight Ends ließ es sich da nicht nehmen, diesen gebührend zu zelebrieren. Taylor gibt ihrem Travis vor versammelter Mannschaft einen liebevollen Siegeskuss!

Nachdem sie das Spiel des NFL-Stars zuvor gespannt mit ihren Eltern und Freunden verfolgt hatte, stürmte die Musikerin freudestrahlend zu dem 34-Jährigen. Bei ihm angekommen bot sich den Fans ein wahrlich süßer Moment: Travis und Taylor (34) besiegelten den Erfolg des Abends mit einem Kuss – oder wohl eher mehreren. Denn für einen Augenblick schien das Paar offenbar alles um sich herum zu vergessen. Wiederholt küsste der Tight End die "Cruel Summer"-Interpretin, während er sie fest in seinen Armen hielt.

Dass die beiden aktuell kaum glücklicher sein könnten, ist schon lange kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit CBS Sports hatte Travis bereits vor seinem Spiel am Sonntag in den höchsten Tönen von der Sängerin geschwärmt. "Es ist eine unerwartete Reise, die ich einfach nur genieße", hatte es darin unter anderem von dem Footballspieler geheißen.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift beim Super Bowl 2024

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de