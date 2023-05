Sie wäre 17 geworden: Vanessa Bryant gedenkt Tochter (†13)

Für Vanessa Bryant (40) und ihre Liebsten ist dies sicherlich kein leichter Tag. Die Familie Bryant wurde 2020 von einem schweren Schicksalsschlag ereilt: Im Januar kamen der Basketballspieler Kobe Bryant (✝41) und seine erst 13 Jahre alte Tochter Gianna Bryant (✝13) bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Nun wäre Gianna 17 Jahre alt geworden – zu diesem Anlass widmete ihre Mama Vanessa ihr liebevolle Worte.

Auf Instagram teilte Vanessa mehrere rührende Beiträge für ihre Tochter und richtete emotionale Worte an sie. "Herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag, Babygirl. Ich liebe und vermisse dich so sehr, du süßer Engel", schrieb sie und fügte hinzu: "Für immer und ewig." Dazu postete die 40-Jährige einige Erinnerungen an ihre Gigi.

Die Fans zeigten sich sehr gerührt und gratulierten Gigi in der Kommentarspalte zu ihrem Geburtstag. Auch mehrere Promis hinterließen einen Kommentar unter dem Beitrag – unter anderem schrieb auch die Sängerin Ciara (37) einen kurzen, aber vielsagenden Text: "Herzlichen Glückwunsch, Gigi."

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

Getty Images Gianna, Vanessa, Kobe, Bianka und Natalia Bryant im Dezember 2017

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna im April 2014

