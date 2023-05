Kobe Bryants Tochter Gianna wäre heute 17 Jahre alt geworden

Gianna Bryant (✝13) lebt in den Herzen ihrer Liebsten weiter. Am 26. Januar 2020 waren furchtbare Nachrichten um die Welt gegangen: Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter waren in einen Hubschrauberabsturz verwickelt und plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Der Tod des Vater-Tochter-Gespanns erschütterte viele Fans rund um die Welt. Vor allem heute ist die Trauer besonders groß: Gianna wäre am Montag 17 Jahre alt geworden.

Im Januar jährte sich der Tag des tragischen Absturzes zum dritten Mal, an dem Kobe und seine damals 13-jährige Tochter ganz unerwartet aus dem Leben geschieden waren. Doch ebenso wie der Unfalltag sind auch die Geburtstage der Verstorbenen besonders schmerzhaft für die Fans und Angehörigen der beiden. So auch jetzt – denn die kleine Gianna hätte am heutigen Montag ihren 17. Geburtstag gefeiert.

Besonders für die Mutter von Gianna, Vanessa Bryant (40), ist das Ableben ihrer Tochter bis heute schwer zu begreifen. "Ich vermisse mein kleines Mädchen und Kob-Kob auch so sehr. Ich werde nie verstehen, warum/wie die Tragödie diesen so schönen, freundlichen und erstaunlichen Menschen passieren konnte", trauerte die 40-Jährige im Januar am dritten Todestag ihrer Liebsten.

Getty Images Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Gianna Bryant und Natalia Bryant, Juli 2016

Instagram / tyrabanks Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna

Instagram / vanessabryant Gianna und Vanessa Bryant

